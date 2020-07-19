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اقتصاد

مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:32 م
بورصة البحرين
بورصة البحرين
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وكالات
أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,291.16 بانخفاض قدره 11.32 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 604.67 بانخفاض قدره 1.98 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبحسب نتائج البورصة اليوم فقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة أربعة ملايين و850 ألفا و911 سهما بقيمة إجمالية قدرها 370 ألفا و981 دينارا بحرينيا نُفّذت من خلال 47 صفقة.

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فيما سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، حيث خسر رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1ر6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 8ر568 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 16ر10281 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 29ر1409 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 44ر2177 نقطة.
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