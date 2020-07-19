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رياضة

برشلونة ينتقم لضياع الليجا ويكتسح ألافيس بخماسية في ختام الدوري الإسباني .. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:56 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أنهى نادي برشلونة مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم، بتحقيق انتصار كاسح على نظيره نادي ألافيس بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الليجا.

برشلونة دخل اللقاء بدون هدف، بعد خسارته لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي لصالح نادي ريال مدريد يوم الخميس الماضي.

اللاعب الشاب ريكي بويج كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة الثالثة، من تسديدة قوية بعيدة المدى، لكنها ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 24، استطاع زميله أنسو فاتي تسجيل الهدف الأول للبارسا، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي من الجهة اليمنى، ليقابلها بتسديدة قوية، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

ميسي أبى أن يخرج من الشوط الأول إلا وهو مسجلًا لهدف ثان لفريقه برشلونة، وكان ذلك في الدقيقة الرابعة والثلاثين، رافعًا رصيده من الأهداف للهدف 24 في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 44، أضاف الأوروجواياني لويس سواريز الهدف الثالث لبرشلونة، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، استمر تألق برشلونة، واستطاع البرتغالي نيلسون سيميدو تسجيل الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 57، بعد نزوله أرضية الملعب كبديل بـ 7 دقائق فقط بدلًا للفرنسي كليمونت لينجليه، حيث تلقى تمريرة رائعة من اللاعب الشاب ريكي بويج، وضعه في موضع انفراد مباشر بحارس ألافيس، مسددًا الكرة بكل قوة في شباكه.

وفي الدقيقة 75، عاد ميسي ليضيف الهدف الثاني والخامس لفريقه، بعد تلقيه تمريرة عرضية من زميله جوردي ألبا من الجانب الأيسر، قابلها بتسديدة رائعة في شباك ألافيس، مختتمًا مهرجان الأهداف في أخر مباريات البارسا في الليجا هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، أنهى نادي برشلونة مشواره في الليجا باحتلاله المركز الثاني برصيد 85 نقطة، فيما توقف رصيد نادي ألافيس عند النقطة 15 في المركز الخامس عشر.
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