موعد صيام التسع من ذي الحجة وحكمها وفضلها

موعد صيام التسع من ذي الحجة:

مع ضرورة التنويه أنه سيتم تأكيد هذا اليوم أو نفيه

يوم الخميس 30 - 7 - 2020 ( وهو يوم الوقوف بعرفة) ليكون عيد الأضحى المبارك

وهو اليوم العاشر من ذي الحجة.

يحرم على المسلم أن يصوم يوم العيد باتفاق الفقهاء،

ففي سنن أبي داود عن بعض أَزواجِ النبِي -صلى الله عليه وسلم- قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ}، سنن أبي داود (2/ 325)، فمن صامها فله الأجر، ومن لم يصمها فلا إثم، ولا وزر عليه، لكن

فضل صيام التسع من ذي الحجة:

وهو أحد أعظم الأعمال، وأفضلها عند الله -تعالى-؛ لِما ورد عن أبي أمامة الباهلي، قال: «قلتُ يا رسولَ اللَّهِ مُرني بأمرٍ ينفعُني اللَّهُ بِهِ، قالَ: عليْكَ بالصِّيامِ ، فإنَّهُ لا مثلَ لَه»، ويتقي المسلم عذاب الآخرة بالصيام، كما يتقي به شهوات الدُّنيا، قال -صلى الله عليه وسلم-: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ فلا يَرْفُثْ ولَا يَجْهلْ، وإنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ».





خصائص الأيام العشر من ذي الحجة:





من خصائص هذه الأيام العشر المباركة من شهر ذي الحجة:

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1. أن الله -تعالى- أقسم بها في كتابه، فقال - عز وجل-: «وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ»، والله لا يقسم بشيء إلّا إذا كان عظيمًا، مما يدل على أهمية هذه الأيام، وفضلها عند الله تعالى.

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2. سماها الله -تعالى- في القرآن الكريم بالأيام المعلومات، وشرع لعباده الذكر فيها على وجهٍ الخصوص، قال الله -تعالى-: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ)، فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بهذه الأيام؛ هي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة.

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3. ‏تعتبر الأعمال الصالحة والعبادات في هذه الأيام أحب إلى الله -تعالى- من غيرها، قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهنّ من التهليل والتكبير والتحميد).

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4.‏ شُرع الحج في هذه الأيام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام.

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5.‏ تضم هذه الأيام يوم التروية؛ وهو الثامن من شهر ذي الحجّة، حيث تبدأ فيه أعمال الحج.

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6. تضم كذلك يوم عرفة، وهو التاسع من شهر ذي الحجّة، وهو يوم مباركٌ عظيمٌ، يوم مغفرة الذنوب والخطايا، والعتق من النار.

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7. ‏يصادف العاشر من شهر ذي الحجة يوم النحر، والذي يعتبر من أعظم أيام الدنيا، وأفضلها عند الله.

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8. ‏جعل الله -تعالى- هذه الأيام موعدًا للتقرب إليه، من خلال الذبح، سواءً ذبح الهدي أو الأضاحي.

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9. أن الله -تعالى- جعل هذه الأيام موسمًا سنويًا، تجتمع فيها أمهات العبادات، من صلاةٍ، وصيامٍ، وصدقةٍ، وحجٍّ.

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10. يطال فضلها وخيرها الحجاج إلى بيت الله الحرام، والمقيمين في بلادهم كذلك، فخيرها شاملٌ وعامٌ للحاج وغيره.



