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اقتصاد

استقرار صناعة الأغذية بالصين في الخمسة شهور الأولى من 2020

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:00 م
صناعات غذائية
صناعات غذائية
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قسم الاقتصاد
ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم، أن صناعة الأغذية في الصين حافظت على استقرارها بشكل عام في الشهور الخمسة الأولى من هذا العام.

وبحسب بيانات من الوزارة، بلغت مبيعات التجزئة للحبوب والزيوت والأغذية أثناء الفترة ما بين يناير ومايو 620.59 مليار يوان (حوالي 88.66 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 13.4 في المائة عن العام السابق. وبلغت مبيعات المشروبات 81.93 مليار يوان أثناء هذه الفترة، بزيادة 8.5 في المائة على أساس سنوي .

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وشهد الإنتاج الصناعي ذي القيمة المضافة لصناع الأغذية في شهر مايو وحده، زيادة بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي، بينما سجل صناع المشروبات والشاي المكرر نموا بنسبة 0.6 في المائة.

وأثناء الفترة بين يناير ومايو، بقيت الأرباح لشركات الأغذية بإيرادات التشغيل السنوية أكثر من 20 مليون يوان دون تغيير مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، لتبلغ 210.27 مليار يوان.
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