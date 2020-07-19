توتنهام يكتسح ليستر بثلاثية في البريميرليج ويشعل الصراع على المقاعد الأوروبية.. فيديو

فاز نادي توتنهام على ضيفه نادي ليستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.





اللاعب جاستين مدافع نادي ليستر افتتح التسجيل لتوتنهام بالخطأ في مرماه، وكان ذلك في الدقيقة السادسة، عندما ارتطمت تسديدة الكوري الجنوبي سون هيونج مين مهاجم توتنهام في قدمه.





وفي الدقيقة 37، أضاف هاري كين الهدف الثاني لتوتنهام بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله لوكاس مورا، أعقبها بهدف ثان وثالث له في الدقيقة 40، بتسديدة رائعة من الجهة اليسرى، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية نظيفة.





حاول نادي ليستر تعديل النتيجة أو تقليص الفارق، وكان قريبًا من ذلك عن طريق لاعبه جراي في الدقيقة 57 من الشوط الثاني من ضربة حرة مباشرة، لكن لوريس تصدى للكرة.





وفي الدقيقة 71، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لليستر سيتي، لكن بعد العودة لتقنية الفار قام بإلغاء قراره.



