موضوعات مهمة للغاية.. أحمد موسى: رئيس مجلس النواب طالب أعضاء البرلمان بحضور الجلسة العامة غدا

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب حضر اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحكم عضويته بمجلس الدفاع الوطني.
وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدكتور على عبد العال طالب أعضاء مجلس النواب بالحضور غدا خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة عددا من الموضوعات المهمة للغاية.
وتابع موسى: أن مجلس الدفاع والأمن القومى له اختصاصات عدة منها، أخذ رأيه عند إعلان الحرب، أو أرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة.