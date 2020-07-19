موضوعات مهمة للغاية.. أحمد موسى: رئيس مجلس النواب طالب أعضاء البرلمان بحضور الجلسة العامة غدا

وتابع موسى: أن مجلس الدفاع والأمن القومى له اختصاصات عدة منها، أخذ رأيه عند إعلان الحرب، أو أرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، و وزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.