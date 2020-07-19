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موضوعات مهمة للغاية.. أحمد موسى: رئيس مجلس النواب طالب أعضاء البرلمان بحضور الجلسة العامة غدا

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:46 م
على عبد العال
على عبد العال
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أسامة علي
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب حضر اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحكم عضويته بمجلس الدفاع الوطني.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدكتور على عبد العال طالب أعضاء مجلس النواب بالحضور غدا خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة عددا من الموضوعات المهمة للغاية.

وتابع موسى: أن مجلس الدفاع والأمن القومى له اختصاصات عدة منها، أخذ رأيه عند إعلان الحرب، أو أرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، و وزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.
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