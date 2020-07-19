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فن

شاهد.. أحدث ظهور لنانسي عجرم وابنتها ميلا

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:49 م
نانسي عجرم وابنتها
نانسي عجرم وابنتها
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محمد بدران

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها، صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت نانسي في صورة تجمعها بابنتها الكبرى "ميلا" وعلقت على الصورة بايموشن :"💞".


وانتهت نانسي عجرم من تسجيل معظم أغنيات الألبوم الجديد، والذى تتعاون فيه مع  مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار والجدد أيضا، ومن صناع أغانى الألبوم الشعراء خالد تاج الدين، ومحمد رفاعي، وأحمد ماضي، وأحمد علاء الدين، وشادي نور.


يذكر أن النجمة اللبنانية نانسى عجرم شاركت مؤخرا في شهر رمضان الماضى من خلال غناء تتر مسلسل "سكر زيادة" للنجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندى، والتي حملت اسم "عمرى"، وحققت نجاحا كبيرا، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى ودارت أحداثه فى إطار كوميدى.


نانسي عجرم متزوجة من الدكتور فادي الهاشم، ولديها منه "إيلا وميلا وليا".

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💞

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