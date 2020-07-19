المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية يكشف سبب انعقاد مجلس الدفاع الوطنى اليوم

قال اللواء محمد زكى الألفى، المستشار ب أكاديمية ناصر العسكرية ، إن إنعقاد إجتماع مجلس الدفاع الوطنى اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى هذا التوقيت يشير إلى السير فى إطار الشرعية أو الإجراءات التسلسلية التى تمنح القيادة السياسية الإجراءات الشرعية لمتطلبات الموقف فى المرحلة الحالية.





وأضاف "الألفى" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجلس الدفاع الوطنى هو المجلس المختص بالعلاقة بين السياسة والعسكرية، فالسياسيون هم الذين يقررون الأمور سواء بالدخول فى العمليات أو استمرار الجهود السياسية.





وأوضح أنه بالنسبة للعسكريين فهم الذين ينفذون القرارات المتعلقة بإستخدام القوة الصلبة أو القوة العسكرية، ولذلك يوجد فى مصر مجلس أمن قومى ثم مجلس دفاع وطنى ثم مجلس أعلى للقوات المسلحة، لافتا إلى أن الأمور التى تختص بالدخول فى أى عمليات عسكرية لابد من التصديق عليها من مجلس النواب.





وأكد أن الجانب السياسي مهم جدا، حيث يعتبر هو الإتجاه الرئيسي الذى تتخذه مصر فى كل الأزمات، متابعا أن هذا ما أكد عليه إنعقاد المجلس اليوم.





وأشار إلى أن الجانب العسكرى هو الموجود فى الصورة حتى يتخذ الاجراءات والجاهزية والإستعداد ليكون جاهز لتنفيذ أى مهام قتالية فى هذا التوقيت، مضيفا أن تكوين مجلس الدفاع الوطنى اليوم كان بحضور رئيس مجلس النواب ووزراء الداخلية والخارجية ورئيس المخابرات العامة، أما الشق العسكرى فيأتى فى المرحلة الثانية فى حالة الإحتياج لذلك، حيث أنه تناول جميع الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية.





كما أكد أن إنعقاد مجلس اليوم ليس من أجل إستخدام قوات عسكرية فقط، بل حتى يكون الجميع فى الصورة وجاهز لتنفيذ أى مهام فى توقيته.