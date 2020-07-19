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أخبار العالم

كانت تصور فيديو كليب.. الجيش الإسرائيلي يستولي على طائرة لبنانية.. صور

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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حسام رضوان
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على طائرة مسيرة لبنانية.

وقالت الوكالة الرسمية اللبنانية إن قوات الاحتلال سطت على طائرة مسيرة كانت تستخدم في تصوير فيديو كليب لمناسبة ذكرى الانتصار في حرب "تموز 2006".

وأضافت أنه "بينما كان المنشد حسن حرب مع فرقته الموسيقية، يصوران أنشودة جديدة من وحي ذكرى الانتصار في حرب تموز 2006، في محلة بانوراما على طريق عديسة، في محاذاة الجدار الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، وسط تجمهر عدد من المواطنين لمشاهدة تصوير الفيديو كليب، عمدت قوات العدو الاسرائيلي في الجهة المقابلة، إلى إنزال الطائرة المسيرة من نوع DJI، التي كانت تستخدم في تصوير العمل الفني، وسحبتها إلى داخل الأراضي المحتلة".

كانت تصور فيديو كليب.. الجيش الإسرائيلي يستولي على طائرة لبنانية.. صور
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