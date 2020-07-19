تشكيل أبطال الليجا.. بنزيما يقود ريال مدريد أمام ليجانيس في أخر جولات الدوري الإسباني





وتوج نادي ريال مدريد رسميًا بلقب الدوري الإسباني، وذلك بعد فوزه على فياريال في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، ليرفع الفارق بينه وبين ملاحقه برشلونة لـ 7 نقاط.





وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:





في حراسة المرمى: ألفونسو أريولا





خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - سيرجيو راموس - إيدير ميليتاو - فيرلاند ميندي





خط الوسط: كاسميرو - فيدي فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو





خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما





ويحتل نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 86 نقطة، فيما يحتل ليجانيس المركز الثامن عشر برصيد 35 نقطة.





وتقام المباراة في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب نادي ليجانيس.

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره نادي ليجانيس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإسباني.