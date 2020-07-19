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رياضة

سامبدوريا يفوز على بارما بثلاثية في الدوري الإيطالي

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قلب فريق سامبدوريا تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه بارما إلى فوز 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم بارما بهدفين سجلهما كواسي جيرفينيو في الدقيقة 18 وبارتوز بيريزينسكي، لاعب سامبدوريا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40، ثم سجل سامبدوريا ثلاثة أهداف عن طريق  جوليان شابوت وفابيو كوالياريلا وفيدريكو بونازولي في الدقائق 48 و69 و78 على الترتيب.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد بارما عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.
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