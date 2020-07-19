أحمد موسى: مجلس الدفاع الوطني أكد على 6 رسائل مهمة بشأن الأزمة الليبية ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حمل العديد من الرسائل المهمة للغاية.









وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه بشأن الأزمة الليبية، أكد المجلس على رسائل مهمة وهى، الالتزام بالحل السياسي لإنهاء الأزمة الليبية، والحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية لليبيا، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية.









وأضاف أن مجلس الدفاع الوطنى أكد ضرورة القضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة معقبا:" محدش عايز إرهاب في ليبيا غير قطر وتركيا".









وأوضح موسى، أن الرسالة الخامسة تؤكد ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، والرسالة الأخيرة تنص على ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.