مجلس النواب الأردني عن زيارة سامح شكري: كل ما يعنى مصر فهو يهمنا

قال رائد الخزاعلة، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأردنى، إن مصر هى الدولة الأهم بالنسبة للأردن والأقدر على تحمل الأعباء والمسؤوليات، مشيرا إلى أن النهضة العربية لن تتم دون مصر.





وأضاف "الخزاعلة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر دولة رائدة وقائدة فى المنطقة العربية، لذلك كل ما يعنى لمصر فهو يعنى للأردن، موضحا أن الملفات التى تناقش اليوم على طاولة المباحثات هو شأن مصرى، ولكنه شأن عربي قبل أن يكون مصرى.





وتابع أن مصر تعنى الكثير للامة العربية وللأردن بشكل خاص، لافتا إلى أن ما يحدث فى الأرض الليبية يعد موضوع عربي، حيث أن مصر الأولة بأن تكون القائدة بهذا الحراك لتفادى العرب من براثن تلك الجماعات التى ظغت بالسطح وهددت الأمن العربي.





وأكد أن اليوم مصر قامت بواجبها القومى والتاريخي والأردن دائما تعدم المواقف المصرية فى معظم مواقفها، متابعا أن زيارة وزير الخارجية المصرى للأردن مرحب بها بإستمرار.





وأشار إلى أنه متوقع بأن الإتصالات بين مصر والأردن مستمرة من قبل الجانب الأردنى، مضيفا إلى أنه يجب مساندة مصر.



