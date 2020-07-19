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تعليم

لنشر صحيح الدين والوسطية.. محافظ الفيوم: فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:16 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع الشيخ سعيد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، وذلك لمناقشة آليات إنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر الشريف على أرض المحافظة. 

حضر الاجتماع المحاسب محمد ابوغنيمة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد فرحان الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بمحافظة بنى سويف، ورجل الأعمال محمد النادى صاحب مدارس الأندلس الخاصة بالفيوم، ورجل الأعمال أحمد يونس. 


وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه تم خلال الاجتماع دراسة الخطوات الاجرائية لإنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية حتى تكون نواة لفرع جامعة الأزهر بالفيوم، حيث تضم الكلية 4 شعب أو كليات فرعية هى الشريعة الإسلامية، والشريعة والقانون، واللغة العربية، وأصول الدين، وذلك فى ضوء قرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف في جلسته رقم 273 المنعقدة بتاريخ 10/3/2020 والمعتمدة من شيخ الأزهر بتاريخ 11/5/2020. 

وأشار محافظ الفيوم إلى أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالفيوم يسهم فى نشر صحيح الدين والوسطية والاعتدال فى مواجهة الفكر المتطرف، وسيكون نقطة مضيئة فى قطاع التعليم بالفيوم، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لفرع جامعة الأزهر حتى تستكمل إنشاءاتها، وتؤدى دورها فى خدمة العملية التعليمية، وذلك لدورها الهام فى التخفيف عن الطالبات من مشقة السفر إلى القاهرة ومختلف المحافظات. 

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، أنه سيتم انشاء فرع الكلية الجديدة على قطعة أرض كائنة بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم أمام ديوان عام المحافظة، على مساحة 6,5 فدان، بالجهود الذاتية لرجال الأعمال وتبرعات أهالي المحافظة، لافتًا إلى موافقة المحافظ على إقامة سور على قطعة الأرض المزمع إنشاء الكلية عليها.
لنشر صحيح الدين والوسطية.. محافظ الفيوم: فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية
لنشر صحيح الدين والوسطية.. محافظ الفيوم: فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية
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