لنشر صحيح الدين والوسطية.. محافظ الفيوم: فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع الشيخ سعيد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، وذلك لمناقشة آليات إنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر الشريف على أرض المحافظة.
حضر الاجتماع المحاسب محمد ابوغنيمة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد فرحان الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بمحافظة بنى سويف، ورجل الأعمال محمد النادى صاحب مدارس الأندلس الخاصة بالفيوم، ورجل الأعمال أحمد يونس.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه تم خلال الاجتماع دراسة الخطوات الاجرائية لإنشاء فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية حتى تكون نواة لفرع جامعة الأزهر بالفيوم، حيث تضم الكلية 4 شعب أو كليات فرعية هى الشريعة الإسلامية، والشريعة والقانون، واللغة العربية، وأصول الدين، وذلك فى ضوء قرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف في جلسته رقم 273 المنعقدة بتاريخ 10/3/2020 والمعتمدة من شيخ الأزهر بتاريخ 11/5/2020.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالفيوم يسهم فى نشر صحيح الدين والوسطية والاعتدال فى مواجهة الفكر المتطرف، وسيكون نقطة مضيئة فى قطاع التعليم بالفيوم، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لفرع جامعة الأزهر حتى تستكمل إنشاءاتها، وتؤدى دورها فى خدمة العملية التعليمية، وذلك لدورها الهام فى التخفيف عن الطالبات من مشقة السفر إلى القاهرة ومختلف المحافظات.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، أنه سيتم انشاء فرع الكلية الجديدة على قطعة أرض كائنة بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم أمام ديوان عام المحافظة، على مساحة 6,5 فدان، بالجهود الذاتية لرجال الأعمال وتبرعات أهالي المحافظة، لافتًا إلى موافقة المحافظ على إقامة سور على قطعة الأرض المزمع إنشاء الكلية عليها.