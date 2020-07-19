شنت هجوما على عبد الرحمن أبو زهرة ثم تراجعت.. من هي عفاف مصطفى؟

تباينت ردود الأفعال عقب هجوم الفنانة عفاف مصطفى على الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، قبل أن تتراجع بطلب من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.





ولدت عفاف مصطفى عام 1960، وقدمت خلال مشوارها أكثر من 150 عملا متنوعا.





بدأت العمل الفني في ثمانينيات القرن العشرين، وأدت خلالها أدوارًا ثانوية مساعدة في السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أعمالها بالمسرح (الغبي وأنا، السنيورة تكسب).









وفي التلفزيون قدمت (الرجل والحصان، رأفت الهجان، لقاء ع الهوا، نسيم الروح، ملكة في المنفى، إمبراطورية مين).









ومن بين أفلامها (إلى من يهمه الأمر، تيتو، عصابة الدكتور عمر، عصافير النيل، ساعة ونص).









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وتعود تفاصيل القصة، حين عبّر الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة عن استيائه الشديد بسبب إهمال المخرجين لجيل الكبار من الممثلين.





