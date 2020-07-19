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رياضة

بعد سلبية المسحة.. السلاح يبدأ معسكر إعداد المنتخب بالغردقة

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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محمد سمير
بعد عودة النشاط الرياضي، بدأ المنتخب الوطني للسلاح أولى محطات الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية بخوض معسكر مغلق بالغردقة لمدة أسبوع.

وكان الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني قد أقام معسكر لمدة يومين يضم لاعبي المنتخب الوطني في المركز الأولمبي بالمعادي وتم إجراء مسحة طبية لجميع أعضاء المنتخب القومي المشاركين فى المعسكر وجاءت جميع النتائج سلبية.

وتوجه المنتخب لمعسكر لمدة أسبوع بالغردقة تحت قيادة المدير الفني ماهر حمزة وجهازه المعاون المكون من شريف البكرى وسيد سامي ومحمود فرج مدرب الأحمال والمدير الإداري أيمن غنيم.

يضم معسكر الغردقة اللاعبين المؤهلين للدورة الاوليمبية فى سلاح الشيش: محمد ماهر حمزة، يوسف سناء، يارا الشرقاوي؛ وفى سلاح سيف المبارزة: محمود محسن، أحمد السيد سامي، محمد السيد سامي، أحمد الصغير، ناردين ايهاب، شيرويت جابر، سارة نونو، هايدي عادل؛ وفى سلاح السيف: محمد عامر، مهاب سامر، مدحت معتز، ندى حافظ.

يقام المعسكر بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من اللجنة الطبية بالاتحاد برئاسة الدكتور أسامة رياض واللجنة الطبية باللجنة الاوليمبية المصرية.

بالإضافة إلى ذلك فقد حرصت إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة الكابتن عبد المنعم الحسيني على إقامة اللاعبين والجهاز الفني في غرف مفردة.

ينتهى المعسكر الأربعاء القادم يعاود بعدها المنتخب التدريبات بالمركز الأوليمبي بداية من السبت القادم.

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