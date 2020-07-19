رئيس ديوان مجلس شيوخ ليبيا: الإخوان لا يعترفون بالوطن ويذهبون حيث تكون جماعتهم.. فيديو

قال محمد المصباحي رئيس ديوان المجلس الاعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية ، إن صاحب البيت لا يستأذن وما شعرنا به أثناء تواجدنا في مصر هو أننا وسط اهلنا لاننا اخوه متجاورين متحابين ومصيرنا واحد وشعبنا واحد .





وأضاف محمد المصباحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة ten، أن مصر سند وضهر يحمي الامة العربية مؤكدا علي ان ليبيا تواجه احتلال تركي مؤكدا علي ان الذين حضروا الاجتماع مع الرئيس السيسي هم قادة قبائل ومشايخ وأعيان ليبيا .





واوضح محمد المصباحي ، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا يعترفون بالوطن واينما وجد التنظيم يكون هذا وطنهم . الإخوانالإرهابية





وتابع : ان الأتراك جاءوا ليبيا ليحتلوها حتى يسيطروا علي النفط وعلى خيرات البلاد وعلى حقول الغاز والثروات المعدنية .



