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رئيس ديوان مجلس شيوخ ليبيا: الإخوان لا يعترفون بالوطن ويذهبون حيث تكون جماعتهم.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:11 م
محمد المصباحي
محمد المصباحي
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إبراهيم القادري
قال محمد المصباحي رئيس ديوان المجلس الاعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية ، إن صاحب البيت لا يستأذن وما شعرنا به أثناء تواجدنا في مصر هو أننا وسط اهلنا لاننا اخوه متجاورين متحابين ومصيرنا واحد وشعبنا واحد .

وأضاف محمد المصباحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة ten، أن مصر سند وضهر يحمي الامة العربية مؤكدا علي ان ليبيا تواجه احتلال تركي مؤكدا علي ان الذين حضروا الاجتماع مع الرئيس السيسي هم قادة قبائل ومشايخ وأعيان ليبيا  .

واوضح محمد المصباحي ، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا يعترفون بالوطن واينما وجد التنظيم يكون هذا وطنهم .

وتابع : ان الأتراك جاءوا ليبيا ليحتلوها حتى يسيطروا علي النفط وعلى خيرات البلاد وعلى حقول الغاز والثروات المعدنية .

واستكمل : أن الاتراك يتحركون في ليبيا لانهم لايبقون في مكان لايوجد به موارد وبالتالي يقومون بالتحرك للحصول علي ما يريدون مشيرا الى ان وزارة الدفاع الامريكي أكدت ان هناك مرتزقة يتم ارسالهم إلى ليبيا عن طريق تركيا .
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