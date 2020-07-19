بزيادة 56%.. بنك مصر: المدفوعات الإلكترونية الأكثر استفادة من أزمة كورونا

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر ، إن أزمة فيروس كورونا أثرت بشكل سلبي على أغلب الأنشطة الأقتصادية، مشيرا إلى أنها أفادت المدفوعات الألكترونية، حيث أنها زادت من وعي المواطنين بالتعامل بعيدا عن الاوراق النقدية.





وأضاف "المغربي" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البنك المركزى قام بعمل تحويلات بدون أى عملات لمدة ستة أشهر بسبب أزمة كورونا، موضحا أنه كان هناك نمو كبير فى التحويلات، حيث أنه خلال الثلاثة أشهر السابقة كان هناك زيادة بنسبة 90%.





وأوضح أن التحويلات الإلكترونية زادت بين العملاء والبنوك بنسبة 56%، لافتا إلى وجود تنشيط لتلك الخدمات نتيجة خوف المواطنين من الذهاب إلى الفروع الخاصة بالبنوك، فلجأت إلى دفعها إلكترونيا.





وأكد أن البنك المركزى قام بتخفيف الإشتراكات فى خدمات الدفع الإلكترونى، متابعا أن بنك مصر يعتبر أول بنك سمح بالدفع من خلال منزل العميل بدلا من الذهاب للفروع.





وأشار إلى أن البنك المركزى وقطاع البنوك تحمل عبأ كبير جدا خلال أزمة كورونا، خصوصا في ظل وضع خطوات للإصلاح والتعويم وغيره، لافتا إلى أنه لولا هذا الإصلاح لكانت مصر فى أزمة كبيرة.