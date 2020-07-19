نائب رئيس تحرير الأهرام يروي تفاصيل مواجهته مع "كورونا"

قال أشرف مفيد، نائب رئيس تحرير الأهرام، أنه يخضع للعلاج بسبب إصابته بفيروس " كورونا " بالغرفة رقم ٤ بالعناية المركزة بمستشفي المقاولين العرب، مؤكدا أن الفريق الطبي بالمستشفي يقدم الخدمة الطبي له علي أكمل وجه.





وأضاف مفيد، أنه كان يمر بتجربة مريرة، ويجب علي الجميع أن يعلم أن الدنيا لا تساوي شئ، موضحا أنه كان يتوقع الموت في أي لحظة، لأنه مريض صدر قديم وهذا الفيروس يهاجم الجهاز التفسي ويقضي علي الانسان.





وأوضح مفيد، أنه كان يصارع المرض، ولكنه قام بإخراج الطاقة الإيجابية الذي في داخله ليتغلب علي هذا الفيروس اللعين، وبالفعل نجح في التغلب عليه في خلال ٤٨ ساعة فقط.





وتابع مفيد، تفاجئت أن هذا الفيروس ترك " ميليشاته " تنهش بشراسة فى الرئتين فكادت آلامها تعصر القلب الذى أصبحت عضلته تتشكل مع الوجع مثل لعبه الاسكوشى التى يفعصها الأطفال بين أيديهم وبعدها تعود إلى حالتها الطبيعية فى لحظات.



