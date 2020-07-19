AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نائب رئيس تحرير الأهرام يروي تفاصيل مواجهته مع "كورونا"

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:11 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال أشرف مفيد، نائب رئيس تحرير الأهرام، أنه يخضع للعلاج بسبب إصابته بفيروس " كورونا " بالغرفة رقم ٤ بالعناية المركزة بمستشفي المقاولين العرب، مؤكدا أن الفريق الطبي بالمستشفي يقدم الخدمة الطبي له علي أكمل وجه.

وأضاف مفيد، أنه كان يمر بتجربة مريرة، ويجب علي الجميع أن يعلم أن الدنيا لا تساوي شئ، موضحا أنه كان يتوقع الموت في أي لحظة، لأنه مريض صدر قديم وهذا الفيروس يهاجم الجهاز التفسي ويقضي علي الانسان.

وأوضح مفيد، أنه كان يصارع المرض، ولكنه قام بإخراج الطاقة الإيجابية الذي في داخله ليتغلب علي هذا الفيروس اللعين، وبالفعل نجح في التغلب عليه في خلال ٤٨ ساعة فقط.

 وتابع مفيد، تفاجئت أن هذا الفيروس ترك " ميليشاته " تنهش بشراسة فى الرئتين فكادت آلامها تعصر القلب الذى أصبحت عضلته تتشكل مع الوجع مثل لعبه الاسكوشى التى يفعصها الأطفال بين أيديهم وبعدها تعود إلى حالتها الطبيعية فى لحظات.

وقدم نائب رئيس تحرير الأهرام، خالص الشكر والتقدير إلي كل من قام بالسؤال عنه خلال رحلته مع المرض
Advertisements

ترشيحاتنا

شنت هجوما على عبد الرحمن أبو زهرة ثم تراجعت.. من هي عفاف مصطفى؟

اغتصب أمها من 16 سنة ورفض الاعتراف بها .. عزة تطلب إثبات نسبها وتصرخ: خايفة أترمي في الشارع

قبل فتحه أمام المصلين.. أردوغان يتجول في آيا صوفيا بالحذاء .. صور

أسطورة| ميسي يسجل ويصنع الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية

مكاسب بالجملة للزمالك بعد انتهاء مباراته الودية أمام سموحة

7 طرق للتحكم في ضغط الدم المرتفع .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لامبورجيني أوروس في أفضل تعديل لها.. صور

بين الماضي والحاضر .. «سينما السيارات» آخر تقاليع كورونا

تصميم تخيلي جديد لـ هوندا سيفيك الجديدة.. صور