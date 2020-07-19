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أخبار العالم

رغم مقتل عشرات الملايين.. ترامب يصف الحربين العالميتين بـ الجميلتين

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح مثير للجدل خلال مقابلة تلفزيونية، حيث وصف الحربين العالميتين بأنهما كانتا "جميلتين" على الرغم من تسببهما في مقتل عشرات الملايين من البشر.


جاء ذلك في معرض حديث ترامب مع قناة "فوكس نيوز" فيما يتعلق بمعارضته لتغيير أسماء القواعد العسكرية، التي سميت بأسماء قيادات قوات الجنوب "الاتحاد الكونفيدرالي" أثناء الحرب الأهلية.


وقال ترامب إن هذه المواقع، بما فيها قاعدتا فورت براج في كاليفورنيا وفورت لي في فيرجينيا، تحمل هذه الأسماء منذ عقود طويلة، وأنه لا يهتم بموقف العسكريين بهذا الشأن لأن القرار النهائي يعود إليه.


وأضاف أنه لا يعرف أحد اليوم من هو الجنرال براكستون براج، أحد أبرز قيادات القوات الكونفدرالية إبان الحرب الأهلية، متسائلا بشأن ما إذا كان سيُقترح إطلاق اسم الناشط الحقوقي من ذوي البشرة السمراء والكاهن والمستشار في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، أل شاربتون، على فورت براج.


وتابع:"انتصرنا في الحربين العالميتين الجميلتين اللتين كانتا شرستين ومروعتين، وحققنا انتصارا فيهما من فورت براج ومن كل هذه القواعد التي يسعون الآن إلى إسقاط أسمائها. لا، أنا ضد هذه المخططات وكذلك معظم الناس".


وأكد ترامب أنه مستعد لاستخدام حق الفيتو الرئاسي ضد مشروع الميزانية الدفاعية للعام المالي القادم إذا تضمنت هذه الوثيقة بنودا تتعلق بتغيير أسماء تلك القواعد.

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