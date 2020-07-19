انسداد مواسير الصرف كشفه.. ضبط مصنع بلاستيك مخالف في طرة

تلقت غرفة العمليات بمحافظة القاهرة بلاغا من سكان مدينة الوحدة - حي طرة - يتضررون فيه من وجود طفح بالصرف الصحى بشارع بسيط فرنسيس مما أدى إلى غرق العديد من المنازل.
وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رئيس الحي بسرعة التنسيق مع شركة الصرف الصحي لايجاد حل جذري وفوري لهذه الشكوى.
وبالفحص والمعاينة تبين انسداد مواسير الصرف الصحى بالكامل.
كما تبين أن السبب الرئيسي هو ارتكاب احد مصانع البلاستيك مخالفة إلقاء النفايات والمخلفات الخاصة به في شبكة الصرف الصحي.
أصدر اللواء محافظ القاهرة توجيهاته بغلق مصنع البلاستيك المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نظرا لارتكابه هذه المخالفات البيئية.