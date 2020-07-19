انسداد مواسير الصرف كشفه.. ضبط مصنع بلاستيك مخالف في طرة

تلقت غرفة العمليات بمحافظة القاهرة بلاغا من سكان مدينة الوحدة - حي طرة - يتضررون فيه من وجود طفح بالصرف الصحى بشارع بسيط فرنسيس مما أدى إلى غرق العديد من المنازل.



