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تعليم

ربط الابتكارات بالتنمية.. تعرف على رؤية الباحثين المصريين لتطوير البحث العلمي في مصر

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:26 م
صورة ارشفية تعبيرية
صورة ارشفية تعبيرية
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نهلة الشربيني
تسعى مصر في الوقت الحالي لاحتضان أبنائها من الباحثين المصريين لتقديم خبراتهم وابتكاراتهم لصالح مصر ولابنائها دون السفر للخارج حيث ظهر ذلك مؤخرا من خلال المبادرات التي تقدمها لدعم الباحثين ماديا ومعنويا.   



وفي ذلك السياق قال الدكتور محمود جلال الحاصل على جائزة معرض جنيف الدولي، أن البحث العلمي في مصر نماذج هامة من العلماء والباحثين الذين يخرجون بابتكارات سابقة لعصرها وتحتاج للدعم لتنفيذها، والتي تكون هي محط أنظار دول العالم التي تعمل على جذب العلماء لها.


وأضاف جلال في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تقوم بدورها في دعم ابتكارات الباحثين، لكن هذا الدعم يتوقف عند مرحلة معينة لا تبقى أهم مرحلة هي ربط الابتكار بالصناعة، "أولا يتم تحويل الفكرة إلى تطبيق ومن ثم ربطها بالصناعة بأغلبية الصناعة لدينا قائمة على تكنولوجيا الخارج، وأي تعديل بها غير مسموح لأنها مصممة بالخارج، وتمتلك نظاما معينا خاصا بها، لذا في الدخول في هذه القصة مغامرة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لصاحب هذه الاستثمارات، ولهذه الأسباب فإن أغلب الابتكارات التي ترى النور هي التطبيقات الصغيرة إنما وجود منتج شامل للبحث العلمي في مصر لينهض بالصناعة في مصر فهو ليس له وجود نهائي لاعتمادها على تكنولوجيا الخارج، كما أن التحديات التي يقابلها الباحثون داخل مصر كبيرة،  لكنني أرفض السفر لأنني أؤمن بأن نجاحي وسط أهلي وناسي له طعم مختلف، ولكن مع الأسف هو مستمر أسرع بالنسبة للباحثين لتنفيذ ابتكارهم.




بينما قال الباحث المصري أيمن شعبان الذي يعمل في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا بلوزان، إن البحث العلمي في مصر يحتاج لتمويل ، فالمراكز والمعاهد البحثية في مصر لابد و أن تكون لها رؤية وهدف، بحيث يكون هناك عملية تنظيمية مرتبطة بأهداف التنمية بالدولة، كما أنه لابد من تدعيم الدولة لهذه الابحاث والتي ليست بالضرورة أن تكون تطبيقية، كما أنه لابد من أن يكون هناك تواصل وتكامل بين الباحثين وبعضهم البعض في جميع المجالات.
 

واضاف لموقع "صدى البلد"، أن كل عالم مصري بالخارج يتمنى أن يكون قادرا على نقل هذه التكنولوجيا والعلم لمصر ومساعدة مصر بها ، ويتمنى ان يساعد كل طالب محب لهذا المجال وان يعطي له إضافة.
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