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منوعات

فتاة تولد بدون أقدام وتتحول إلى بطلة جمباز .. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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احمد شريف

أكدت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات ولدت بدون أرجل أنها لا ترى إعاقة جسدها حاجزا أمام تحقيق أحلامها الرياضية.


وأشارت قناة ABC6 News، في تقرير لها اليوم إلى أن "بيج كاليندين"، كانت منذ نعومة أظافرها شغوفة بالجمباز بل وشاركت في ممارسة تلك الرياضة منذ بلغت من العمر 18 شهرًا فقط.


وقالت الفتاة للقناة: " ساعدني والداي في رياضة الجمباز لأنهم أرادوا مني أن أمتلك قوة جسدية ، وعندما بدأت واجهت بعض الصعوبات".


وأضافت "بيج كاليندين" للقناة : "لكن بعد ذلك بدأت اتحسن في الرياضة وعندما بدأت اللعب عبر البارات الخشبية أصبحت أتقن تلك الرياضة".


ومنذ ذلك الحين ، عملت "بيج"، بجد على التقدم كرياضية وهي تتدرب حاليًا مع فريق الجمباز زانسفيل في ولاية أوهايو الأمريكية.


وتظهر لقطات الفتاة، وهي تحترف رياضة الجمباز بالرغم من ولادتها دون أقدام في حالة ناردة، لتتحدى إعاقتها وتصبح قادرة على ممارسة الرياضة التي تحبها.



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