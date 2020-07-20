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سيارات

استئناف نشاط جودوود للسباقات بعد أزمة كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن القائمون على مهرجان جودوود السنوي بمقاطعة "جوود وود – Goodwood" البريطانية، جاهزيتهم لإعادة فعاليات المهرجان بعد توقف بسبب الوباء العالمى فيروس كورونا، واستئناف نشاطه يوم 16 أكتوبر القادم.


وأكدت الشركة المنظمة، أن مهرجان جودوود  سيعود بشكل جديد وبساحات جديدة، وستكون كاتدرائية Paddock مكانًا جديدًا لجميع أنواع العروض، وحركة الدراجات النارية والقيادة المثيرة.


وأوضحت شركة جودوود العقارية، خطط استضافة العديد من فعاليات المهرجان في منتصف شهر أكتوبر تعويضا عن ما تم من إلغاء المهرجانات السابق في الشهور الماضية.


وقال دوق ريتشموند، مالك مضمار جودوود، إن حدثًا رقميًا سيسمح لمكان ويست ساسكس "بالحفاظ على لهب السباقات على قيد الحياة" ، بعد أن تم إلغاء تركيبات السيارات التي تحظى بحضور جيد في ضوء قيود التواصل الاجتماعي المستمرة.


وأضاف مالك مضمار جودوود، أن الحدث الجديد سيقام تحت المسمى Speedweek ، في حلبة جودوود موتورز  Goodwood Motor Circuit في 16-18 أكتوبر ،   ، مما يعني عدم تفعيل النشاط السابق المعروف ب Speed ​​of Hillclimb   وبدلًا من ذلك ، ستتمحور الأنشطة حول مسار السباق الذي يبلغ طوله 2.4 ميل والذي يمتد حول محيط Goodwood Aerodrome.


الجدير بالذكر أن مهرجان جودوود للسرعة مضى عليه أكثر من 26 عاما على انطلاقه، ويعد واحدا من أكبر مهرجانات سباق السيارات في أوروبا وتحت مظلته تتسابق الكثير من أهم السيارات الرياضية والدراجات النارية فى العالم.


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