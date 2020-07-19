5 جرامات ملح يوميا.. "الصحة" تحذر مرضى الضغط

أعلنت وزارة الصحة، عن نصائح غذائية لمرضى الضغط، وذلك من خلال الحفاظ على مواعيد العلاج، و الامتناع عن أخذ الأدوية دون استشارة الطبيب.





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وأوضحت الوزارة، بعض النصائح في النقاط التالية:-





انتظام ضغط الدم مع العلاج لا يعني الشفاء وليس مؤشرا للتوقف عن العلاج ولكنه مؤشر لفعالية العلاج وضرورة الاستمرار عليه.





نمط الحياة الصحي يزيد من فاعلية العلاج الدوائي ويساعدك على التحكم في ارتفاع ضغط الدم.





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ملح المائدة هو المصدر الأساسي للصوديوم في غذائك، لذلك تجنب تماما إضافة الملح إلى الطعام بعد الطهي.





الطهي الصحي قليل الملح وقليل الدهون يساعدك على ضبط الضغط والوزن.





5 جرامات من الملح هو المسموح يوميا للشخص البالغ وهو ما يعادل ملعقة صغيرة، ويشمل ذلك الملح المستخدم في طهي الطعام وتتبيل اللحوم وخلافه.





تجنب الأغذية عالية الملح مثل المخللات، والأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والسردين.





تجنب الأغذية المجمدة مثل الخضار واللحوم والبقول والأسماك والمعلبة مثل التونة والفول المعلب والصلصة.