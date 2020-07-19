الأولمبية تؤكد استمرار النشاط الرياضي

يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عدم صحة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة بصدور قرار بوقف النشاط الرياضي في الأندية والاتحادات حتى عيد الأضحى المبارك.
يوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ، أن النشاط الرياضي تقرر عودته وفقا لقرار السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة والجميع ملتزم بالتعليمات التي صدرت ويتم تنفيذها.
أضاف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في حالة صدور قرار رسمي يخص النشاط الرياضي يكون بإعلان رسمي من اللجنة الأولمبية المصرية.
وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتحري الدقة والتأكد من صحتها قبل نشر الأخبار.