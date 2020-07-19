حج 5 نجوم.. إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي في مبيت المزدلفة.. شاهد

حصل "صدى البلد"، على مجموعة من الصور للتجهيزات بمبيت المزدلفة استقبالًا لحجاج بيت الله الحرام قبل النفرة إلى منى.

وكشفت الصور، عن حالة التنظيم الدقيق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حيث لكل حاج مساحة مخصصة له للمبيت مجهزة بكل من مستلزمات يحتاج إليها قاصدو بيت الله الحرام.

وبدأت الجهات المختصة في مكة المكرمة من اليوم الأحد، فى تنفيذ قرار منع دخول المواطنين والمقيمين إلى المشاعر المقدسة دون تصريح، وذلك حتى نهاية يوم 12 ذي الحجة 1441هـ.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، وأكدوا في الوقت ذاته بأن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كل المخالفين.