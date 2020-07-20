AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الفصل بين العقارات.. النقض توضح هذه الحالة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:00 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الحد الفاصل بين العقارات.

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان النزاع في الدعوى منحصرًا في تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وكان مرده إلى نزاع بين صاحبى هذين العقارين على الملكية ذاتها ومداها ، فإنه ينبغى على محكمة الاستئناف أن تعرض في قضائها لبحث ملكية كل منهما ومحلها بالتحديد وما إذا كان هناك غصب من عدمه وهما طلبان مرتبطان مما كان لازمه أن تفصل المحكمة الاستئنافية في طلب تعيين الحدود لاختصاصها بنظر الدعوى برمتها لكونها المحكمة ذات الاختصاص العام وإذ لم يعن الحكم بالرد على ما أثاره الطاعن في طلبه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية.. النقض توضح

تشكيل محكمة الجنايات.. النقض توضح هذه الحالة

النقض توضح قواعد دعوى المخاصمة

سلطة القاضي في موازنة الأدلة.. النقض توضح هذه الحالة

الإدارية العليا تحيل دعاوى مندوبي مجلس الدولة للقضاء الإدارى

زيادة قيمة الدعاوى.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

ترشيحاتنا

بخطوات بسيطة كيف تقوم بقياس سرعة الواى فاى.. فيديو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف السيناريو حال فشل مفاوضات سد النهضة.. يوجه رسالة لـ محمد علي.. هاني الناظر: انتهاء كورونا في مصر خلال أغسطس.. ووزير التعليم يكشف سبب تحديد 17 أكتوبر لبدء الدراسة

بعد ترقيته.. وفاة مساعد وزير الداخلية للأمن العام بسيناء

ذبحوه أمام المارة.. القبض على قاتلي طالب جامعي في المنيا

تغلب على كورونا في 48 ساعة.. أحمد موسى يروي تجربة أشرف مفيد مع فيروس كورونا

وزير التعليم يكشف سبب اختيار 17 أكتوبر لبدء العام الدراسي الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلالة بكتيرية تحمي الجهاز الهضمي من سلالات أخرى قاتلة.. اِعرف التفاصيل

لو بتلعب رياضة.. اِعرف النظام الصحي قبل وأثناء وبعد التمارين

كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.. تعرف على سنهم