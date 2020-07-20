تعرف على ابتكار جديد من رولز رويس لتنقية الهواء داخل السيارة

أعلنت شركة "رولز رويس"، ابتكار نظام بيئة للنظافة مصغر هو الأول على الإطلاق باستخدام أحدث المستشعرات وتقنية الفلترة بألياف النانو فليس، ما يعزّز روعة الجلوس داخل السيارة التي تتمتع بتصميم داخلي مميّز ومواد عالية الجودة.





وكان يسعى مهندسو "رولزرويس"، إلى تأمين مستويات غير مسبوقة من جودة الهواء داخل السيارة عند تطوير أحدث جيل من المنتجات فائقة الفخامة.





وقالت شركة "رولزرويس"، فى بيان، "لطالما دأبت العلامة على حماية العملاء من جزيئات الكربون والغبار الضارة، فضلًا عن الجراثيم والملوثات البكتيرية، فمنذ عام 2015، إضافة رولز-رويس معدات فلترة هواء حديثة إلى كل سياراتها".





وأضافت الشركة، "أما بالنسبة لطراز جوست الجديد والذي سيتم إطلاقه في خريف العام 2020، فسيضمّ نسخة متطوّرة من هذه التقنية لتشمل مجموعة كاملة من التحسينات التي طالت الأجهزة والبرامج، أو ما يُعرف بنظام تنقية البيئة المصغّرة (Micro Environment Purification System) ".





وأوضحت الشركة أنه تم ادخال مستشعرات حسّاسة للغاية تكشف عن الشوائب وتحوّل مداخل الهواء النقي تلقائيًا إلى وضع إعادة الدوران في حال الكشف عن وجود مستويات غير مقبولة من الملوّثات المحمولة جوًا، ما يضمن أعلى مستوى من جودة الهواء.





ويتم تحويل كل الهواء في المقصورة بعد ذلك إلى فلتر من ألياف النانو فليس لإزالة أدق الجزيئات والجراثيم والبكتيريا من البيئة المصغّرة داخل سيارة رولز-رويس في أقل من دقيقتين.



