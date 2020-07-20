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حوادث

محاكمة ممدوح حمزة في اتهامه بالتحريض على العنف.. اليوم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:01 ص
ممدوح حمزة
ممدوح حمزة
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أحمد مهدي
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة ممدوح حمزة في اتهامه بالتحريض بالعنف. 

وخلال الجلسة قدمت النيابة العامة كتاب مصلحة الجوازات والذي تضمن، أنه بالكشف عن تحركات ممدوح محمزة من واقع جهاز الحاسب الآلي تبين أنه يحمل جواز سفر  برقم 67711442، وغادر البلاد إلى انجلترا عبر ميناء القاهرة ولم يستدل على عودة.

وقدمت النيابة محضر تحريات بقطاع الامن الوطنى تضمن أنه بناء على طلب قطاع الامن الوطنى عن احداث جزيرة القرصاية عام 2011، قد أسفرت التحريات عن عدم الإستدلال عن تحرير محاضر عن هذا الشأت من قسم الشرطة المختص بالأحداث، وقسم شرطة الجيزة من الأقسام التي تم الاعتداء عليها وحرقها بالكامل ولم يستدل على طبيعة الاحداث التى تمت بجزيرة القرصاية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لـ ممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا

 ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

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