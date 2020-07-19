AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أتلتيكو مدريد يتقدم على سوسيداد.. وتعادل سلبي بين فالنسيا وإشبيلية في آخر جولات الليجا

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:59 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
تقدم نادي أتلتيكو مدريد على نظيره ريال سوسيداد بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإسباني.


سجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، اللاعب كوكي في الدقيقة 30، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.


وضمن نادي أتلتيكو مدريد التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 69 نقطة.


وفي نفس الجولة، خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباريات فالنسيا ضد إشبيلية وليفانتي ضد خيتافي وإسبانيول ضد سيلتا فيجو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ليجانيس

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة.. فرصة ذهبية لـ ريال مدريد

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب على أتليتك بيلباو

الصدارة ملكية بانفراد.. ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع أتليتكو مدريد.. ريال مدريد وحده في الصدارة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على فياريال

ترشيحاتنا

استعدادا للهجوم على سرت.. تركيا ترسل راجمات صواريخ إلى ليبيا

الهيئة الوطنية للانتخابات: قبول أوراق 762 مرشحا لمجلس الشيوخ واستبعاد 150

أخبار الأهلي| حسين الشحات يحرج مشجعا أهلاويا بسبب شيكابالا.. قيمة صفقة انتقال طاهر محمد طاهر

10 نصائح عند شراء سيارة مستعملة

اعتقال فتاة بعد العثور على جثة مُقطعة بمطعم شهير .. تفاصيل

في ظهور نادر.. رسالة غامضة من حنان ترك

AdvertisementS

مكاسب بالجملة للزمالك بعد انتهاء مباراته الودية أمام سموحة

أخبار الأهلي| حسين الشحات يحرج مشجعا أهلاويا بسبب شيكابالا.. قيمة صفقة انتقال طاهر محمد طاهر

هيعمل 3 عمليات بكرة.. حازم إمام يطلب من جمهوره الدعاء لابنه.. شاهد

رسميًا.. تأجيل مباراة الأهلي وسموحة

شاهد أهداف ودية الزمالك وسموحة 5-1 استعدادا لانطلاق الدوري

برشلونة يسجل رقما سلبيا لم يتكرر منذ ١١ عاما

في حالتنا لا أحد يهزمنا.. ميسي يطلق التحدي بعد خماسية برشلونة في ألافيس

أخبار الزمالك: الأبيض يكتسح سموحة بخماسية.. وأمير مرتضي: جاهزون لخوض دوري أبطال إفريقيا في أي مكان.. ومخاطبة السلطات المغربية لإعادة بنشرقي وأوناجم

الزمالك يتصدر تويتر بعد اكتساحه سموحة 5-1

أخبار الرياضة.. منع ذكر اسم الخطيب في قناة الزمالك.. وكريستيانو رونالدو يوافق على الانضمام إلى نيوكاسل

بعد سلبية المسحة.. السلاح يبدأ معسكر إعداد المنتخب بالغردقة

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة بابا الفاتيكان مرسيدس G-Class التاريخية.. صور

حج 5 نجوم.. إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي في مبيت المزدلفة.. شاهد

شاهد.. لامبورجيني أوروس في أفضل تعديل لها.. صور