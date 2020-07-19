أتلتيكو مدريد يتقدم على سوسيداد.. وتعادل سلبي بين فالنسيا وإشبيلية في آخر جولات الليجا





سجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، اللاعب كوكي في الدقيقة 30، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.









وضمن نادي أتلتيكو مدريد التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 69 نقطة.









وفي نفس الجولة، خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباريات فالنسيا ضد إشبيلية وليفانتي ضد خيتافي وإسبانيول ضد سيلتا فيجو.