روتانا تحذف أفيش ألبوم إليسا الجديد بعد ظهورها على السرير

سخرت الفنانة إليسا من حذف شركة روتانا لأفيش ألبومها الجديد من صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت خلاله على السرير، وهو ما يؤكد وجود خلافات بينهما.
وكتبت على الصورة قائلة: "أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو "أبويا علّمني ما خافش ودايمًا أواجه قدري".
وتابعت:"اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون #صاحبة_رأي".
يذكر أن طرحت إليسا، مؤخرًا أغنية بعنوان "قهوة الماضي" وقد حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".
تقول كلمات الأغنية: "بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـك، ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلك، بدي حدا شوفو إنت لو طل، إقعد بوجو عالهدا واتأملك، حبيبي".