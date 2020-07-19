روتانا تحذف أفيش ألبوم إليسا الجديد بعد ظهورها على السرير

وكتبت على الصورة قائلة: "أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو "أبويا علّمني ما خافش ودايمًا أواجه قدري".





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‎وتابعت:"اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون #صاحبة_رأي".





يذكر أن طرحت إليسا، مؤخرًا أغنية بعنوان "قهوة الماضي" وقد حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: "بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـك، ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلك، بدي حدا شوفو إنت لو طل، إقعد بوجو عالهدا واتأملك، حبيبي".

سخرت الفنانة إليسا من حذف شركة روتانا لأفيش ألبومها الجديد من صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت خلاله على السرير، وهو ما يؤكد وجود خلافات بينهما.