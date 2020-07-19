خبير: إرسال مرتزقة أردوغان إلى ليبيا احتلال عثماني واضح

قال شريف حمودة، الخبير السياسي، إن التدخل التركي المستمر داخل الأراضي الليبية وإرسال آلاف المرتزقة والسلاح إلى ليبيا، وضربه بكافة التحذيرات الدولية عرض الحائط؛ يمثل احتلالا عثمانيا واضحا وصريحا لليبيا.





وأضاف "حمودة"، في تصريحات صحفية، أن أردوغان أشار إلى امتلاك ليبيا للعديد من الثروات على رأسها البترول والطاقة؛ وهو ما يؤكد أطماعه الاستعمارية للاستحواذ على تلك الثروات؛ بـ "صك من فايز السراج" الذي يعمل على تسليم الثروات الليبية على "طبق من ذهب" إلى أردوغان.





وأوضح الخبير السياسي، أن مشايخ القبائل الليبية يدركون تماما المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها بلادهم من قبل المحتل التركي الذي يسعى منذ عدة سنوات لتدشين ما تدعيه بأنه "الخلافة الإسلامية"؛ لذلك لجأوا إلى الإدارة المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لينقذهم من أطماع أردوغان؛ لتأكدهم من قدرة الجيش المصري في التصدي لأطماعه، إلى جانب عدم وجود أطماع مصرية في ليبيا، وسعيها المستمر للحفاظ على أمنها واستقرارها.