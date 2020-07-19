رئيس وزراء بريطانيا: لن نحتاج لإجراءات غلق عام مجددا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إنه من غير الضروري إعادة فرض إجراءات العزل الصحي العام في بلاده.





وأضاف جونسون في تصريحات لصحيفة "تليجراف" البريطانية: "اللجوء إلى مثل هذه التدابير يكون في ظروف قاهرة جدا، مضيفا: "لا أعتقد أننا سنكون في وضع مماثل".





وأشاد جونسون بتعامل سلطات بلاده مع الجائحة قائلا "إن العديد من الأمور سارت بشكل جيد جدا".



