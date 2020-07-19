عميد زراعة عين شمس : تم فتح منصات الدور الثاني لقبول المقالات البحثية

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وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم فتح منصات الدور الثاني لقبول المقالات البحثية بدء من اليوم الموافق 19/7/2020حتي يوم الجمعة الموافق 24/7/2020حتي الساعة 11:59 مساءا ولن يتم مدة هذه الفترة .





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وأشار الدكتور احمد علي الطلاب مراعاه علي ان تكون المقالات البحثية هي نفس الموضوعات السابقة في الدور الاول .





وأكد جلال أنه خلال سير عملية تسليم الأبحاث إلكترونيا لطلاب فرق النقل لم تظهر أي صعوبات وتمت العملية بكل سهولة وكان يتوجب علي الطلاب ألا ينتظروا حتي النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الإنترنت لذلك تم مد فترة رفع المقالات البحثية لمدة 48 ساعة لمساعدة الطلاب الذي لم يتمكنوا من رفع أبحاثهم في الموعد المحدد لضمان رفع الطلاب أبحاثهم.