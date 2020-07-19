العنكبوت .. أقدم سيارة في الإمارات

سيارة العنكبوت من أقدم السيارات في الإمارات ، خصوصًا أنها تجمع بين الطابع الحديث والكلاسيكي الراقي ويتوافر فيها جميع الإمكانيات والرفاهية وهى من طراز فورد خصوصًا أنها تسير في المناطق الواعرة والرمال.





وما يميز سيارة العنكبوت أنها تجمع بين الطابع الحديث والكلاسيكي الراقي، حيث يأخذ التصميم الشكل المتناغم النادر في عالم السيارات اليوم.





وهي عبارة عن نسخة سداسية العجلات من نيسان باترول، مما جعلها من أبرز السيارات التي تسير على الرمال والمناطق الواعرة، وتعتبر سيارة العنكبوت، الأولى من نوعها في العالم.





حيث جاب الشيخ حمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بها عددًا من الدول الأوروبية، من بينها إسبانيا، وحازت على إعجاب الأوروبيين والعرب على حد سواء، وأدهشت جميع من شاهدها تنطلق في شوارع العالم.

تتمتع هذه السيارة باللون الأسود وهى من ضمن أغرب سيارات في الإمارات ولها معزة خاصة في قلوبهم.



