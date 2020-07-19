النقد الدولي: الأزمة الاقتصادية العالمية ساهمت في صلابة القطاع المصرفي

أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن قدومها من دولة نامية كأول مسئولة صندوق النقد الدولي أعاد تشكيل طريقة تفكيرها، مشيرة إلى أنها تتذكر بوضوح في التسعينيات حينما خسرت والدتها كل مدخراتها بسبب سياسات سيئة حيث اضطرت وقتها للعمل منذ الرابعة صباحًا حتى تتمكن من شراء اللبن لابنتها.

وأضافت في حوار مع برنامج القاهرة الان، المذاع على فضائية " العربية الحدث " تقديم الاعلامية لميس الحديدي، أنها تعرف ثمن السياسات الاقتصادية السيئة واثرها على المجتمع قائلة " أنا أعرف ثمن السياسات السيئة والحوكمة السيئة، كما أعرف فوائد السياسات الجيدة التي تخدم مصالح الشعب وهذا ما جئت به للصندوق".





وأكدت مديرة الصندوق أن أكثر مايقلقها في رسالتها كمسؤولة عن إدارة صندوق النقد الدولي هو أن نتعلم من هذه الازمة ان نكون اكثر قدرة علي المقاومة كمجتمع ، وكيف نصبح أكثر صلابة في مواجهة الأزمات. مؤكدة أن هذا سيصبح من بواعث قلقها إن لم يتحقق واستطردت " ذلك يعني التصدي لمشكلة عدم المساواة".





وتابعت أن هذا يعني أيضًا التوصل لتنمية ليست مستدامة ماليًا فقط ولكن مستدامة بيئيًا أيضًا ومستدامة اجتماعيًا، حيث نُوفر الفرص للجميع ونتيجة لذلك نصبح عالما أقوى وأغني".





وأكملت أن الأمر المقلق بشكل أكبر هو أن تضيع الفرصة التي توفرها لنا الازمة الراهنة، مؤكدة أنها ستقوم بكل ما في وسعها من خلال منصبها للحيلولة دون ذلك، ولاستغلال هذه الفرصة ".

وأردفت " لنتذكر الأزمة الاقتصادية العالمية حينما تأثر الاستقرار المالي بشدة، و دعانا ذلك لأن نبني صلابة في القطاع المصرفي لمواجهة الأزمات. فاليوم نحن نستفيد منها . البنوك سالمة وقوية حول العالم لذا القيام بنفس الشيء في ظل هذه الأزمة لخلق قدرة علي التصدي للصدمات والأوبئة والصدمات المناخية، وحتى نتمكن من القيام بذلك أولًا وقبل كل شيء علينا بناء مجتمع يحتوي الجميع، حيث يتمكن كل شخص من استغلال كامل قدراته".