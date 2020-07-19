أبورجيلة: أوباما يحتاج لـ"كرباج" ليصبح أفضل لاعب في مصر

أثنى محمود أبورجيلة، أحد رموز فريق الكرة بنادي الزمالك ، بأداء لاعبي الأبيض خلال ودية سموحة، اليوم الأحد.





وقال أبورجيلة في تصريحات خاصة ببرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أوباما يحتاج لـ(كورباج) من الجهاز الفني كي يزيد في الالتزام واللعب الرجولي ويصبح أفضل لاعب في مصر".





وواصل أبورجيلة:" أوباما كان رائع في لقاء اليوم أمام سموحة وهو يطبق مقولة الراحل حمادة إمام بحذافيرها "القادمون من الخلف".



