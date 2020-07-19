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رياضة

أبورجيلة: أوباما يحتاج لـ"كرباج" ليصبح أفضل لاعب في مصر

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:07 م
يوسف أوباما
يوسف أوباما
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حسام الحارتي
أثنى محمود أبورجيلة، أحد رموز فريق الكرة بنادي الزمالك، بأداء لاعبي الأبيض خلال ودية سموحة، اليوم الأحد.

وقال أبورجيلة في تصريحات خاصة ببرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أوباما يحتاج لـ(كورباج) من الجهاز الفني كي يزيد في الالتزام واللعب الرجولي ويصبح أفضل لاعب في مصر".

وواصل أبورجيلة:" أوباما كان رائع في لقاء اليوم أمام سموحة وهو يطبق مقولة الراحل حمادة إمام بحذافيرها "القادمون من الخلف".

وأتم : "ساسي جعلنا نشعر أنه يخوض مباريات رسمية طوال فترة التوقف بما قدمه في لقاء اليوم كذلك طارق حامد وباقي اللاعبين؟.
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