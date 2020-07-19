35 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية.. التعليم: نتائج العينة العشوائية لامتحانات الثانوية مبشرة ..فيديو

ويصل عددهم إلى 103 آلاف طالب، والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم . قال رضا حجازي نائب وزير التعليم، إن نسبة حضور طلاب الثانوية للامتحان وصلت إلى 98.04 ولم يتبقَ في الامتحانات إلا مادة الجبر والهندسة الفراغية لشعبة الرياضيات





وأضاف رضا حجازي، في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي" ، إن هناك طلابا قاموا بالشكوى من امتحان اللغة الصينية، وهي اللغة الثانية وعددهم 69 طالبا، مؤكدا حصول 35 طالبا على الدرجات النهائية.





وأوضح رضا حجازي ، أن النسب المئوية للعينات العشوائية التي ظهرت في معظم المواد التي انتهينا منها مبشرة.





وتابع أننا مازلنا نقوم بمراجعة خط الطالب وعند ظهور النتيجة النهائية نقوم بتطبيق قواعد الرأفة.





واستكمل أن الطالب يحصل على درجات الرأفة حتي يصل إلى النجاح وهذا حسب حالة كل طالب.