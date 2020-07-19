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رياضة

باشاكشهير يتوج بالدوري التركي لأول مرة في تاريخه

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أسفرت الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري التركي عن تتويج منتظر وتاريخي لنادي باشاكشهير عقب خسارة منافسه المباشر طرابزون سبور.

واستفاد استنبول باشاكشهير من خسارة وصيفه طرابزون سبور أمام ضيفه قونيا سبور 4-3 ليضمن التتويج حتى في حال خسارته مع قيصري سبور في ذات المرحلة.

ونجح استنبولباشاكشهير الذي توقفت مباراته مع ضيفه قيصري لبعض الوقت، في حسم اللقاء بهدف نظيف سجله تيكدمير (19) ليؤكد أحقيته باللقب الأول في تاريخه.

ورفع بطل تركيا الجديد رصيده إلى 69 نقطة بفارق سبع نقاط عن طرابزون سبور مع بقاء مرحلة على انتهاء الموسم.

وبات باشاكشهير سادس فريق يتوج بلقب الدوري التركي، علمًا أنّ جلطة سراي القابع في المركز الخامس حاليًا يملك العدد التاريخي بمرات الفوز باللقب (22).
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