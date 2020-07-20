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تعليم

اليوم.. إعلان نتائج المقالات البحثية بتربية عين شمس بكافة الوسائل المتاحة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:00 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، أنه سوف يتم إعلان النتائج بالوسائل المتاحة الأخرى اليوم ، موضحا أنه تمت إعادة النظر أكثر من مرة في نسب الاقتباس من خلال لجان متخصصة فنيًا وإداريًا لضمان عدم وقوع أي ظلم على أبنائنا الطلاب.

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 وأضاف عميد كلية التربية، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن نسبة نتيجة الأبحاث لطلاب فرق النقل تخطت 85%، مشيرا إلى أنه تم إعلان النتائج عن طريق التليفون. 

وأكد عميد كلية التربية، أنه تم تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل من دون معوقات أو مشاكل حدثت لهم، وهم يقومون بتسليم أبحاثهم، حيث تم توفير جميع سبل الراحة للطلاب لتلقي أبحاثهم بكل سهولة دون وجود عوائق من الكلية أو الطلاب، منوها بأنه تم مد يوم كامل  للطلاب لرفع أبحاثهم وللتأكيد.

الجدير بالذكر أن عميد كلية التربية جامعة عين شمس، قال إن امتحانات طلاب الفرق النهائية بالكلية بدأت من اليوم 8 يوليو وسط إجراءات احترازية مشددة.
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