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رئيس جامعة طنطا: أرسلت ناس اشترت أبحاث من مصدرها وأبلغت عنهم الجهات المعنية

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، عن أن هناك طلاب كثر بالجامعة قاموا بشراء الأبحاث التى طلبت منهم، وتابع:" أى بحث نسبة الاقتباس أكثر من 90%  تم إلغاءه ومنحناهم فرصة أخرى لتقديم بحث جديد"، مشددًا على أن شراء الأبحاث تخرج أجيال جاهلة لا تقدر العلم، وتابع:"عندما أقوم بتخريج رجل قانون سرق حقه هل أتوقع منه أن يأتى للناس بحقوقها".

وأضاف " سبع "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المنصة الإلكترونية التى نفذتها الجامعة من أجل سهولة رفع الطلاب أبحاثهم عليها كلفة الجامعة 25 مليون جنيه، وتابع:"كل هذا من أجل أن يرفع عليها الطالب البحث بكل سهولة وفى نهاية الأمر اكتشف أن 77% من ابحاث مادة القانون متطابقة أى تم شرائها".

وأكد رئيس جامعة طنطا، أنه فى حال احتساب عدد طلاب جامعات مصر، وقيمة الأبحاث التى يتم بيعها سوف نجد أننا نهدر 2 مليار جنيه، الأمر الذى يعد كارثة كبرى، وتابع:" عندما وجدت نسبة التطابق فى الأبحاث أنا بعت ناس اشترت أبحاث من مصادرها وأبلغت الجهات المعنية بها".  

وفى ذات السياق أكدت راندا محمد، ولى أمر إحدى الطالبات بجامعة طنطا، خلال اتصال مشترك، أن أينتها قامت بشراء البحث الذى قدمته، مشددة على أن كافة الطلاب فعلوا ذلك، وتابعت:"أى حد يقول أنه عمل البحث كذاب".

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