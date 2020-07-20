AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سفير مصر في المغرب: بن شرقي وأوناجم قد يعودان لمصر السبت المقبل ومن الصعب استضافة دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي
كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، عن موعد عودة ثنائي فريق الكرة بالزمالك محمد أوناجم وأشرف بن شرقي إلى مصر.

وقال السفير أشرف إبراهيم في تصريحات لزملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الحكومة المغربية قررت عودة مواطنيها من الخارج".

وأضاف:" تم فتح الطيران بشكل تدريجي ولكن الرحلات المتجهة إلى مصر قليلة، ولكن ربما يعود ثنائي الزمالك إلى مصر السبت المقبل".

أكد أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، على صعوبة اقامة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية في المغرب.

وتابع:"أرى أنه من الصعب أن تستضيف المغرب ما تبقى من مباريات دوري أبطال أفريقيا لسببين، أولهما وجود الرجاء والوداد كطرفي المربع الذهبي، كذلك بسبب اشتضافة المغرب منافسات الكونفدرالية أيضًا".

وأنهى تصريحاته مؤكدًا على صعوبة التكهن بالفريق الفائز باللقب في ظل وجود 4 أسماء كبرى في عالم الكرة الأفريقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| بعد ظهور أشرف بن شرقي في رامز مجنون رسمي.. الوداد المغربي يستفز الأهلي

استئناف التدريبات.. الزمالك يدرس إعادة ساسي وبن شرقي وأوناجم إلى مصر

حركة الطيران تهدد عودة ساسي وبن شرقي وأوناجم إلى الزمالك

استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.. موعد عودة فرجاني ساسي وأوناجم وبن شرقي إلى الزمالك

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. أشرف بن شرقي وأوناجم مستمران مع الزمالك

قوام أساسي.. إبراهيم سعيد: الزمالك لن يتخلى عن فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي .. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي| حسين الشحات يحرج مشجعا أهلاويا بسبب شيكابالا.. قيمة صفقة انتقال طاهر محمد طاهر

بعد استفزازه جماهير الأهلي.. حسين الشحات يهاجم أحمد عيد عبد الملك: عايز الدنيا تولع

هل الموتى يشعرون بالأحياء؟..على جمعة يصحح اعتقادًا خاطئًا

غدا.. أكسفورد تعلن عن نتائج نهائية لـ لقاح كورونا.. بـ 35 جنيها.. فيديو

صورة جديدة من خطوبة ابنة أصالة.. شاهد

موعد صيام التسع من ذي الحجة وحكمها وفضلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.. تعرف على سنهم

بـ فستان تايجر.. نانسي عجرم تجذب قلوب متابعيها بإطلالة ناعمة

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة