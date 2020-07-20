سفير مصر في المغرب: بن شرقي وأوناجم قد يعودان لمصر السبت المقبل ومن الصعب استضافة دوري أبطال إفريقيا

كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، عن موعد عودة ثنائي فريق الكرة بالزمالك محمد أوناجم وأشرف بن شرقي إلى مصر.





وقال السفير أشرف إبراهيم في تصريحات لزملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الحكومة المغربية قررت عودة مواطنيها من الخارج".





وأضاف:" تم فتح الطيران بشكل تدريجي ولكن الرحلات المتجهة إلى مصر قليلة، ولكن ربما يعود ثنائي الزمالك إلى مصر السبت المقبل".





أكد أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، على صعوبة اقامة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية في المغرب.





وتابع:"أرى أنه من الصعب أن تستضيف المغرب ما تبقى من مباريات دوري أبطال أفريقيا لسببين، أولهما وجود الرجاء والوداد كطرفي المربع الذهبي، كذلك بسبب اشتضافة المغرب منافسات الكونفدرالية أيضًا".





وأنهى تصريحاته مؤكدًا على صعوبة التكهن بالفريق الفائز باللقب في ظل وجود 4 أسماء كبرى في عالم الكرة الأفريقية.



