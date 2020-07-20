سوريا.. ثالث انتخابات على وقع الحرب.. اختيار برلمان جديد وسط أزمات طاحنة.. واستثناء ملايين اللاجئين من الاقتراع

بدء الانتخابات البرلمانية في سوريا بعد تأجيل مرتين

الأسد وزوجته يدليا بصوتهما في الانتخابات

استثناء السوريين في الخارج.. وفتح مراكز اقتراع في مناطق خارج سيطرة الحكومة









أدلى الناخبون السوريون بأصواتهم في ثالث انتخابات تشريعية في البلاد، منذ الصراع المستمر منذ نحو 10 سنوات، وسط أزمات اقتصادية طاحنة وأخرى سياسية تخنق المجتمع.





فتحت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا كثر من 7400 مركز اقتراع في مناطق سيطرة الحكومة، كما خصصت مراكز اقتراع لنازحين من مناطق لا تزال خارج سيطرتها.





وفي ظل الصراع المتزايد وتفاقم الأزمات التي تضرب هذا البلد، استثنى من التصويت السوريين خارج البلاد، ومنهم ملايين اللاجئين الذين فروا منذ اندلاع الحرب.





يشارك في الانتخابات 1658 مرشحا للوصول إلى كرسي البرلمان، والذي عادة ما يسيطر عليه زب البعث الحاكم الذي يترأسه الرئيس بشار الأسد، في ظل غياب معارضة حقيقية تستطيع المنافسة على مقاعد المجلس البالغ عددها 250.





ويخصص نصف مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لباقي فئات الشعب، فيما أدلى بشار الأسد وزوجته أسماء بأصواتهما في المركز الانتخابي بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية.





علاوة على ذلك، تعد تلك المرة هي الأولى التي تجري فيها تصويت في الأراضي التي استعادت الحكومة السيطرة عليها، مثل الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق، وشمال حمص ومحافظتي درعا والقنيطرة.





بدورها تشيل عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات هبة فطوم إلى وجود ناديق في الغوطة الشرقية وريف إدلب، ومناطق أخرى لم تكن فيها مراكز انتخابية في الدورة الماضية لعام 2016، والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 57.56%.





وانتشرت صور المرشحين في شوراع العاصمة دمشق وريفها، بعد فتح مراكز الاقتراع منذ السابعة صباحا، فيما تجمع مندوبو المرشحين حول اللجان يدعون المارة للدخول والتصويت لأحد المرشحين.





ومن المقرر أن يحدد البرلمان الجديد مرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2021، وكذلك التصويت على الدستور الجديد.





وتأتي الانتخابات التي تم تأجيلها مرتين منذ إبريل الماضي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، في ظل أزمات اقتصادية يشعر بها المواطنين ممن يعانون من ارتفاع التكاليف المعيشية، وسط وعود من المرشحين بحل المشكلات الخدمية ومعالجة آثار التضخم.



