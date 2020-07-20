سلالة بكتيرية تحمي الجهاز الهضمي من سلالات أخرى قاتلة.. اِعرف التفاصيل

كشفت دراسة حديثة أن هناك سلالة غير مؤذية من "Escherichia coli" أو بما تسمى الإشريكية القولونية ، تعمل على حماية الأمعاء الدقيقة للدفاع عن نفسها ضد سلالة أخرى قد تسبب عدوى قاتلة.









وأشار الأطباء وفقا لموقع "medicalnewstoday"، أن معظم سلالات بكتيريا E. coli حميدة ، ولكن بعضها يمكن أن يسبب مرضًا شديدًا، بما في ذلك تقلصات المعدة والقيء و الإسهال ، كما يمكن أن تنتشر البكتيريا عن طريق الطعام والمياه الملوثة أو عن طريق الاتصال بحيوان أو شخص مصاب بالعدوى.





وتابع الأطباء أن يمكن أن تسبب سلالات أخرى التهابات المسالك البولية وأمراض الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي.





وكشفت الدراسة عن أخطر سلالات الإشريكية القولونية وهي سلاسة "شيجا"، حيث أشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن هذه السلالات مسؤولة عن 265،000 إصابة سنويًا.





ولاحظ العلماء أن سلالة تسمى E. coli O157 تسبب حوالي 36 ٪ من هذه العدوى. يمكن أن تصيب E. coli O157 الأشخاص من جميع الأعمار ، ولكن العدوى يمكن أن تكون شديدة بشكل خاص، بل ومميتة، في الأطفال الأصغر سنًا.





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وأكد الأطباء أن المضادات الحيوية غير مناسبة لعلاج هذه الالتهابات لأنها يمكن أن تثير البكتيريا لإنتاج المزيد من "ذيفان الشيجا"، والذي يمكن أن يؤدي إلى حالة كلى قاتلة تسمى متلازمة انحلال الدم اليوريمية .







