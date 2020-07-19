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حوادث

ننشر الأسماء النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ بالغربية

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:31 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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احمد علي
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية برئاسة المستشار عبد الله الخولي، رئيس محكمة طنطا، اليوم، الأحد، الانتهاء من استلام أوراق ٣١ مرشحا رسميا على مستوى الدوائر بقري ومراكز المحافظة.


وفي هذا الصدد، ننشر أسماء المرشحين قبل بدء مرحلة الطعون هم كل من "أحمد علي محمد حماد، ايهاب يوسف الهرميل، عمرو محمد السعيد فهمي، محمود عبد الله حسين، احمد محمد احمد الشعراوي، ياسر نبيه الجمل، احمد متولى الصاوي، طارق صلاح عبد الرحمن مندور، احمد مصطفى الجعبري، ابراهيم حسين البوشي، شاكر محمد عمارة، طه السيد عبد العال،عمرو شعبان راره، اسامه السيد يوسف، فتحي ثابت عبد الموجود، امال محمود عامر، مصطفى ابراهيم عبد الباري، عبد الخالق محمد جرامون، متولى احمد ابو رية، محمود علي محمود زيدان، سلامة عبد الرسول الصباغ، محمد محمد جلال الفقي، السيد عبد النبي موج، محمد مصطفى زيدان، حسام عبد الرؤوف الشيخ، بيومي محمد الغول؛ شيماء محمد سعد درمه، عبد القادر محمد كيلانى، عمرو فكر تمراز، عبد الله محمد احمد القدح".

من جهته، أكد رئيس اللجنة العامة بالغربية، ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ليرتفع عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم بمعدل متوسط 3 مرشحين يوميا.

ومارست الأجهزة الأمنية بالمحافظة، تطبيق الإجراءات والدواعي الأمنية خلال تخصيص طواقم أمنية ثابتة ومتحركة ووضع حواجز حديدية أمام اللجان للتنظيم عملية الدخول، فضلا عن إلزام كل المرشحين بارتداء الكمامات وتطبيق تعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم، الأحد، إجراء الفحوصات العلاجية والطبية لإجراء الفحوصات والكشوفات اللازمة لما يقرب من 41 مرشحا بسباق انتخابات مجلس الشيوخ القادم 2020 م.

وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى أن كل الفحوصات العلاجية شملت إجراء الكشوفات اللازمة للمتابعة المرشحين والتعاطي المواد المخدرة والأعراض النفسية والعصبية وأمراض الباطنة ورسم القلب للتأكد من سلامتهم بدنيا وصحيا.
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