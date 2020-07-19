AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

فرقة الخان تحيي حفلا موسيقيا في ساقية الصاوي 9 أغسطس

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:27 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
تستضيف ساقية الصاوي، فرقة "الخان" الموسيقية، لإحياء حفل موسيقي جديد على خشبة مسرح النهر، مساء الأحد 9 أغسطس المقبل، بقيادة الفنان ومؤسس الفريق فادي المغربي.

وتقدم الفرقة باقة من الأغنيات القديمة والحديثة برؤية مبتكرة وسريعة دون تحريف في اللحن، للموسيقار والفنان محمد عبدالوهاب، والفنانة الراحلة صباح، والعندليب عبد الحليم حافظ، وغيرها من ألحان زمن الفن الجميل.

ويشار إلي أن فرقة الخان فقد تأسست عام 2014 لإحياء التراث القديم وتقديم أغنيات طربية جديدة، وعن الفنان فادي المغربي فقد درس الموسيقى في مركز الإشعاع بكلية التربية الموسيقية "الصولفيج العربي" واشترك بعدد من الفرق الموسيقية الطربية إلى أن كون فريقا باسم "الخان".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ساقية الصاوي.. موعد حفلات علي الهلباوي

غدا.. علي الهلباوي يحيي حفلين بساقية الصاوي

ترشيحاتنا

الإنتربول الدولي يلاحقه.. أحمد موسى: القضاء الإسباني وضع الهارب محمد علي تحت الرقابة وحالته كرب

وزير التعليم يكشف سبب اختيار 17 أكتوبر لبدء العام الدراسي الجديد

في ظهور نادر.. رسالة غامضة من حنان ترك

الهيئة الوطنية للانتخابات: قبول أوراق 762 مرشحا لمجلس الشيوخ واستبعاد 150

اغتصب أمها من 16 سنة ورفض الاعتراف بها .. عزة تطلب إثبات نسبها وتصرخ: خايفة أترمي في الشارع

تولى حقيبتي الدفاع والداخلية.. معلومات عن ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة بابا الفاتيكان مرسيدس G-Class التاريخية.. صور

حج 5 نجوم.. إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي في مبيت المزدلفة.. شاهد

شاهد.. لامبورجيني أوروس في أفضل تعديل لها.. صور