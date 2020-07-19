فرقة الخان تحيي حفلا موسيقيا في ساقية الصاوي 9 أغسطس

تستضيف ساقية الصاوي ، فرقة "الخان" الموسيقية، لإحياء حفل موسيقي جديد على خشبة مسرح النهر، مساء الأحد 9 أغسطس المقبل، بقيادة الفنان ومؤسس الفريق فادي المغربي.





وتقدم الفرقة باقة من الأغنيات القديمة والحديثة برؤية مبتكرة وسريعة دون تحريف في اللحن، للموسيقار والفنان محمد عبدالوهاب، والفنانة الراحلة صباح، والعندليب عبد الحليم حافظ، وغيرها من ألحان زمن الفن الجميل.



