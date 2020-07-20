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تعليم

إعلام القاهرة تنشر فيديو للتوعية بقواعد التباعد أثناء الامتحانات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:01 ص
صورة ارشفية تعبيرية
صورة ارشفية تعبيرية
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ثابت البطل
نشرت كلية الإعلام جامعة القاهرة، فيديو لتوعية الطلاب بالقواعد والواجب اتباعها أثناء فترة امتحانات السنوات النهائية، بداية من المحافظة على التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات قبل دخول الكلية،.

كما تضمن الفيديو عدد من النصائح للتسهيل على الطلاب والحفاظ على سلامتهم، وذلك برعاية أ.د هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام وإشراف أ.د هبة الله السمري وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإنتاج طلاب الدراسات العليا ومن خلال هذا اللينك مشاهدة الفيديو اضغط هنا 

الجدير بالذكر أن امتحانات طلاب السنوات النهائية، بكلية الإعلام انطلقت السبت الماضي، وقامت عميدة الكلية الدكتورة هويدا مصطفى بجولة تفقدية للتأكد من سلامة الإجراءات التي أقرتها الجامعة خلال فترة الامتحانات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.
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