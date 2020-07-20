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برلمان

إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:20 ص
بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات
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عبد الرحمن سرحان
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على قانون لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014، بشأن بيت الزكاة والصدقات.

وفيما يلي نستعرض أهم بنود القانون..

- نصت (المادة الأولى) على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة رقم (4) من القانون رقم 123 لسنة 2014، بشأن بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:

"وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى"، كما تستبدل كلمة "ميلادى" بكلمة "هجرى" الواردة بالمادة رقم (19) من ذات القانون.

فيما قضت (المادة الثانية) بأن تضاف عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة رقم (17) من القانون المشار إليه نصها الآتى:"الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى إطار الغرض منه".

وجاءت (المادة الثالثة) خاصة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وقررت بأنه يُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
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