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ثقافة

ليلة في حب أحمد منيب.. في الربع الثقافي ثاني أيام العيد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
ينظم مركز الربع الثقافي بشارع المعز بالحسين، أمسية فنية بعنوان "ليلة في حب الفنان أحمد منيب"، يوم السبت أول أغسطس، (تاني أيام عيد الأضحي)، في تمام الثامنة مساءً.

ويحيي الحفل الفنان صبري مكين، وفرقة منيب التراثية بقيادة الفنان فتحي منيب، وتقدم الفرقة مجموعة من أجمل ألحان الفنان الراحل أحمد منيب.

ويشار إلى أن أحمد منيب، من مواليد 4 يناير 1926، ورحل عن عالمنا 4 فبراير 1991، بعد أن أثرى المكتبة الفنية بالعديد من الألحان والأغاني المتميزة.

منيب مطرب وملحن مصري نوبي، يُعد من أبرز رواد الفن النوبي، اشتهر كعازف عود منذ بداية الخمسينات، وكانت بداياته عام 1954 مع إنشاء إذاعة وادي النيل، والذي قدم فيها عبد الفتاح والي العديد من الأغاني التراثية النوبية.

تتلمذ على يديه العديد من المطربين منهم محمد منير، علاء عبد الخالق، محمد فؤاد وغيرهم.
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